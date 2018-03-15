Секретарь Киевсовета допустил введение моратория на переименование улиц Киева

Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив допустил введение временного моратория на переименование улиц столицы.

Об этом говорится в интервью Прокопива изданию Українські новини.

«Киевский городской совет за последние три года переименовал около 200 улиц, в том числе 162 – в рамках декоммунизации. Это процесс, который проходит по всей стране. При этом я могу понять возмущение некоторых киевлян, поскольку не все поддерживают массовые переименования. Для снятия социального напряжения нужно искать компромисс. Таким компромиссом может стать мораторий на переименование улиц сроком на 7 лет. Тем более, что в Киеве процесс декоммунизации практически завершен», – заявил Прокопив.

При этом секретарь Киевсовета уточнил, что предлагаемый мораторий касается только переименований улиц в рамках декоммунизации, а в случае со сменой названия, например, в честь героя Украины, этот вопрос депутаты рассматривать будут в любом случае.

«Нужно понимать, что Киевсовет не принимает решение, какие названия будут носить улицы, площади или парки. Этот вопрос решают граждане. Как я уже сказал, для нас важно объединить киевлян, а не рассорить. Поэтому для присвоения новых названий в честь героев, выдающихся украинцев у нас есть четкая процедура, с которой можно ознакомиться на веб-портале киевской власти. Там же, кстати, доступен полный перечень переименованных улиц с объяснениями новых названий», – отметил секретарь Киевсовета.

Он также подчеркнул, что, если эта либо любая другая петиция наберет необходимое количество голосов, то она обязательно будет рассмотрена в установленном порядке.

Напомним, что петиция о моратории на переименование киевских улиц, бульваров и площадей 26 февраля была зарегистрирована на сайте петиций Киевсовета.