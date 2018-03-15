Кличко: Все виновные в столкновениях на Татарке должны понести ответственность

Кличко также призвал депутатов Киевсовета работать в интересах Киева и киевлян, а не устраивать беспорядки.

Правоохранительные органы должны всесторонне расследовать события, произошедшие во время противостояния на земельном участке на Татарке. И все без исключения виновные должны понести ответственность. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Я уверен, правоохранительные органы, которые возбудили дело, должны расследовать ее всесторонне и открыто. И почему и кто избил депутата. И что делали и какие действия совершали на площадке депутаты. Кто бросал бутылки с зажигательной смесью и кто кого бил», - подчеркнул городской голова.

Кличко отметил, что общественность и СМИ должны быть информированы о ходе расследования и выяснены в ходе расследования детали события. «А все без исключения виновные в беспорядках должны быть привлечены к ответственности», - подчеркнул городской голова.

В то же время мэр Киева призвал прекратить все спекуляции в отношении земельного участка, на котором произошли столкновения. По словам Кличко, этот земельный участок был предоставлен более 10 лет назад в аренду торговому представительству Таджикистана на основе межгосударственного соглашения. Кроме того, добавил мэр Киева, год назад Киевсовет продлил договор аренды, а гаражи, которые стоят на этой земле, размещены там незаконно. «И у меня вопрос: что там защищали депутаты? Не надо создавать провокаций!» - подчеркнул он.

Безответственными назвал мэр и сегодняшние действия фракции «Свобода», депутаты которой заблокировали заседание Киевсовета. Кличко призвал депутатов Киевсовета работать в интересах Киева и киевлян, а не устраивать беспорядки. «Не это нужно людям, а конкретные дела и воплощены изменения. А депутаты должны работать, а не устраивать шоу, срывая сессию», - подчеркнул Виталий Кличко.