Киев выбыл из десятки самых дешевых городов мира для жизни

За основу рейтинга был взят уровень жизни в Нью-Йорке. Всего в рейтинг вошли 133 города.

Киев поднялся на 20 позиций в списке самых дорогих городов мира и занял 110 место в рейтинге.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Worldwide Cost of Living 2018, которое готовит издание The Economist, пишет Экономическая правда.

Так, если в прошлом году Киев был на 3 месте самых дешевых городов мира, то сейчас он оказался на 23 позиции. Среди самых дешевых городов планеты в марте 2018 года издание выделило Дамаск (Сирия), Каракас (Венесуэла), Алматы (Казахстан), Бухарест (Румыния).

За основу рейтинга был взят уровень жизни в Нью-Йорке. Всего в рейтинг вошли 133 города.

Его лидером стал Сингапур, далее следуют Париж, Цюрих и Гонконг, Осло, Женева, Сеул, Копенгаген, Тель-Авив и Сидней.

Как отмечают авторы исследования, главной причиной для изменений в рейтинге продолжают выступать колебания валютных курсов.

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Так, из-за падения курса доллара ни один из городов США не смог войти в десятку. Эксперты отмечают, что стоимость жизни в городах зависит от их места расположения на карте мира: для европейских городов определяющим фактором являются цены на сферу услуг, для азиатских - стоимость продуктов.