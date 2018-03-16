В апреле должен быть представлен альтернативный вариант укрепления для проведения раскопок на Почтовой площади

Заместитель председателя КГГА Алексей Резников отметил, что городская власть поставила задачу сохранить находки, а также в будущем экспонировать их в способ, который предложат специалисты музейного дела.

В апреле исследовательская компания должна представить альтернативный вариант технического решения укреплений свай оградительного котлована для обеспечения проведения раскопок на Почтовой площади.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Сейчас и строителям, и археологам предоставлены предписания и остановлены абсолютно все работы. Археологи не могут продолжить до того, пока не будет решен вопрос укрепления. Строители же не должны уничтожить или попортить то, что может быть найдено далее во время раскопок. Поэтому, сейчас формируется техническое задание для исследовательской компании. Я думаю, за пару недель-месяц мы будем иметь альтернативный вариант укрепления», - сказал заместитель председателя КГГА во время круглого стола относительно проведения археологических исследований на Почтовой площади Алексей Резников.

Алексей Резников отметил, что городская власть поставила задачу сохранить находки, а также в будущем экспонировать их в способ, который предложат специалисты музейного дела, в том числе, после этого круглого стола и международной расширенной конференции, проведение которой запланировано на май.

Напомним, что в конце 2017 года заказчику строительных работ, а также исследователям, которые проводят археологические работы на Почтовой площади, были направлены предписания от Управления сохранение исторической среды и охраны объектов культурного наследия Департамента культуры КГГА.

После того, 29 декабря 2017 года, археологи начали работы по защите и сохранению в зимний период деревянных находок на Почтовой площади.

Ранее заместитель председателя КГГА Алексей Резников выразил убеждение, что решать, каким быть музею на Почтовой площади, должны эксперты музейного дела, историки и археологи.

Участие в круглом столе, модератором которого был Арсений Финберг, приняли: Национальный координатор IСCROM (Международный центр по вопросам сохранения и восстановления культурных ценностей) Анатолий Антонюк; председатель ОП Киевского центра Украинского общества охраны памятников истории и культуры (УООПИК) Анатолий Фролов; исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) при ЮНЕСКО Елена Сердюк, вице-президент Украинского комитета Международного совета музеев (ICOM) при ЮНЕСКО Галина Чумак; Руководитель Центра исследований Историко-культурного наследия Украины Института истории Украины НАН Украины Сергей Кот; археолог Михаил Сагайдак; представители Министерства культуры, Института археологии НАН Украины, Музея истории города Киева, заместитель председателя КГГА Алексей Резников; начальник Управления сохранения исторической среды и охраны объектов культурного наследия Александр Никоряк; и.о. генерального директора Киевского научно-методического центра по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий Сергей Груздо; депутаты Киевсовета Сергей Гусовский, Виктория Муха, Андрей Таранов; представительница автора е-петиции по Почтовой площади Акима Галимова - Анна Гончаренко, представители компании-инвестора строительства на Почтовой площади и КП Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева».