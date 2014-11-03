В Киеве за полчаса «заминировали» метро, ОГА и торговый центр

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве.

«В течение получаса в милицию поступило три сообщения о заминировании. Анонимы назвали станцию метро «Театральная», универмаг «Украина» и Киевскую облгосадминистрацию, которая на бульваре Леси Украинки», - отметили в милиции.

При обследовании указанных объектов и прилегающих к ним территорий взрывных устройств или взрывоопасных предметов обнаружено не было, говорится в сообщении.

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При этом из универмага «Украина» было эвакуировано около 250 посетителей и работников магазина. Станция метро «Театральная» закрывалась для пассажиров, поезд следовал через станцию без остановки. Во время обследования проводилась эвакуация пассажиров.

В ОГА также завершилось обследование, людей не эвакуировали, отметили в ОСО.

Сотрудники столичной милиции проводят ряд мероприятий, направленных на установление лиц, предоставивших ложное сообщение о заминировании.