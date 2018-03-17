Коммунальщики чистят Киев от снега, просим воздержаться от поездок на собственном авто

Ограничение въезда крупногабаритного и большегрузного транспорта продолжается.

С ночи в столице для уборки последствий непогоды задействовано 260 единиц снегоуборочной техники «Киевавтодора», 104 единицы техники коммунальных жилищно-эксплуатационных участков и др.

Чтобы избежать гололеда, дорожное покрытие обрабатывают посипальними материалами, сообщает пресс-служба КГГА.

Читайте такжеКГГА призвала водителей во время непогоды не парковать авто на обочинах дорог и в запрещенных местах

Кроме того, работает 29 бригад по ручной уборке в составе 186 человек, которые расчищают от снега тротуары и остановки общественного транспорта, содержащихся предприятиями корпорации, подходы к подземных и наземных пешеходных переходов и лестничные марши. Во дворах жилых домов работает более 3 тысяч сотрудников ЖЭУ.

Ограничение въезда крупногабаритного и большегрузного транспорта продолжается.

Коммунальщики настоятельно просят владельцев транспортных средств не оставлять автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать спецтехнике оперативно убирать проезжие части от снега.