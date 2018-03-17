С ночи в Киеве убирают снег 364 единиц техники

13:31, 17 марта 2018
Киев
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С ночи в Киеве убирают снег 364 единицы техники / фото УНИАН

Чтобы избежать гололеда, дорожное покрытие обрабатывают посипальними материалами, сообщает пресс-служба КГГА.

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Кроме того, работает 29 бригад по ручной уборке в составе 186 человек, которые расчищают от снега тротуары и остановки общественного транспорта, содержащихся предприятиями корпорации, подходы к подземных и наземных пешеходных переходов и лестничные марши. Во дворах жилых домов работает более 3 тысяч сотрудников ЖЭУ.

Ограничение въезда крупногабаритного и большегрузного транспорта продолжается.

Коммунальщики настоятельно просят владельцев транспортных средств не оставлять автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать спецтехнике оперативно убирать проезжие части от снега.

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