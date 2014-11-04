Новый главный милиционер Киевщины встретился с подчиненными и рассказал о грядущих реформах

В Киеве официально представили нового главного милиционера области - 35-летнего подполковника милиции Вадима Трояна. Об этом говорится в сюжете ТСН.19.30.

До недавнего времени он был заместителем командира батальона "Азов", участвовал в контртеррористической операции. С сегодняшнего дня Вадим Троян заменит на посту главы милиции Киевской области Ярослава Голомшу, которого уволили с этой должности из-за люстрации.

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На своей первой встрече с личным составом областного главка Троян пообещал реформировать милицию и сделать все, чтобы оправдать доверие граждан.

"У нас есть большая возможность сделать прочную систему МВД, чтобы с гордостью каждый рядовой надевал форму. Будем менять внешний вид, будем менять оружие, будем менять спецсредства, будем менять отношение людей к понятию "милиционер", - сказал Вадим Троян.

Напомним, в МВД началась люстрация, во время которой "летят головы" генералов и главных милиционеров областей.