Кличко: Мы делаем все для создания благоприятного инвестиционного климата в столице

Мэр Киева подчеркнул, что 60% инвестиций в Украину за последние три года «пришли» именно в Киев.

60% от всех инвестиций в Украину за последние три года были сделаны именно в экономику Киева.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в интервью изданию DATA.ua по итогам международной выставки MIPIM – 2018, передает его пресс-служба.

На ней был представлен стенд столицы и ряд проектов, к участию в которых Виталий Кличко пригласил иностранных инвесторов. При этом, как отметил мэр Киева, он лично гарантирует защиту инвестиций.

«Интерес инвесторов к Киеву есть. Я очень рад, что 60% инвестиций в Украину за последние три года «пришли» именно в Киев. Я всегда представляю себя персональным защитником для иностранного бизнеса, который вкладывает деньги в Киев. У каждого крупного инвестора есть мои личные контакты. И при необходимости - могут обратиться ко мне за помощью. – отметил Кличко. – Мы сегодня в столице делаем все для создания благоприятного инвестиционного климата. Потому что все понимают: без инвестиций город развиваться не будет. Здесь, на MIPIM, моя миссия – презентовать возможности Киева, рассказать о нашем городе и заинтересовать инвесторов, показав при этом, что мы – надежные партнеры», - подчеркнул мэр Киева.

Также Виталий Кличко рассказал, что на MIPIM – 2018 он представил и проекты, которые уже успешно внедрены и реализуются в столице. Прежде всего - система «Умный город». В рамках которой, в частности, реализован проект «Электронный бюджет города», который позволяет отслеживать все поступления и расходы столичного бюджета. Работают уже также системы электронных закупок и петиций, система "Безопасный город", началась реализация проекта e-health.

«Мы также работаем с компанией Google, разрабатывая туристические маршруты Киева. И имея смартфон можно будет получить всю необходимую информацию, – подчеркнул мэр. – Направлений очень много и наша задача динамично их развивать, внедрять больше технологий в систему управления городом, чтобы обеспечить комфорт его жителей», - сказал Кличко.

Он напомнил, что при поддержке норвежцев в столице создан iHub. Это современный хаб, где могут работать талантливые разработчики технологий в различных сферах. Также в столице было открыто Smart city Hub.

Напомним, международная выставка недвижимости MIPIM – 2018 состоялась в Каннах (Франция) с 13 по 16 марта. В этом году конференцию посетило 26 тысяч участников из 100 стран мира. Во время конференции мэр Киева Виталий Кличко представил проекты, к реализации которых могут присоединиться иностранные инвесторы. В частности, это строительство Канатной дороги от Арки Дружбы народов до Труханова острова. Строительство горнолыжного комплекса для активного всесезонного отдыха «Пирогово». Строительство медицинского центра и частного учебного заведения. А также - проект промышленного парка «Киевская бизнес-гавань».