Милиция Киева с помощью школьников поймала преступника, воровавшего мобильные телефоны

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

В сообщении отмечается, что задержанный действовал по следующей схеме: приходил на школьный двор после окончания уроков, выбрав жертву, представлялся работником милиции и рассказывал несовершеннолетнему, что якобы его телефон краденный и нужно проверить аппарат по базе данных. После этого делал вид, что звонит по телефону «дежурному», уточняя какие-то детали, а когда подросток отвлекался, злоумышленник бросался наутек.

В милиции отмечают, что в день задержания вор действовал по отработанной схеме, но 15- летний школьник, у которого он забрал телефон, не растерялся и сразу побежал за беглецом. Друзья и охранник школы помогли догнать беглеца и сообщили о происшествии на «102». «Экипаж патрульной службы милиции по вызову прибыл за две минуты. На место вызывали следственно-оперативную группу. В присутствии понятых у задержанного был изъят мобильный телефон», - говорится в сообщении.

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Следственным отделом Днепровского районного управления столичной милиции начато уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3-х лет. На данное время правоохранители проверяют причастность данного лица к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.