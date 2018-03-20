КГГА изучает опыт австрийских компаний по развитию и улучшению дорожной инфраструктуры

В частности, австрийские компании могут быть полезны ввиду их успехов в создании и содержании дорог в мегаполисах.

Австрийский опыт может быть полезным в развитии и улучшении дорожной инфраструктуры Киева.

Об этом по результатам встречи с членами правления компаний Strabag AG заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, сообщает пресс-служба столичной власти.

«Мы активно ремонтируем и строим дороги Киева. Конечно, впереди еще много того, что требует оперативного или планового ремонта, мы имеем в виду, как минимум, сохранить набранные темпы. Это также означает, что мы активно будем изучать опыт передовых стран и компаний, чтобы при случае использовать его у нас», – рассказал Дмитрий Давтян.

По его словам, австрийские компании могут быть полезны ввиду их успехов в создании и содержании дорог в мегаполисах.

«Конечно, это и качество дорожных покрытий, и разметка, и оптимизация потоков движения – все, что уже зарекомендовало себя как качественное и актуальное, может и должно быть применено в Киеве», – убежден Дмитрий Давтян.

Он не исключает возможность участия австрийских лидеров дорожной сферы в работах на столичных дорогах.

«Пока мы только знакомимся – им интересны наши пути, развязки, мосты и дороги, а нам – как они справлялись, скажем, с увеличением транспортного потока и продлением срока эксплуатации дорог. То есть это тот опыт, который актуален и, безусловно, нужен в дорожной отрасли Киева», – убежден заместитель председателя КГГА.