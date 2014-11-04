В следующем году в киевском метро появится бесплатный Wi-Fi

В 2015 году в киевском метрополитене появится бесплатный Wi-Fi. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе метрополитена.

«У нас есть понимание, что Wi-Fi должен появиться сперва на центральных станциях метрополитена. Это «Крещатик», «Майдан Незалежности», «Площадь Льва Толстого», «Золотые ворота». Wi-Fi появится уже в следующем году», - рассказали в пресс-службе метрополитена.

На проект по построению сети Wi-Fi в метро потратят 100 миллионов гривен, при этом 10% от стоимости реализации проекта будут направлены в городской бюджет. В метро обещают, что интернет будет на эскалаторах, платформах, в тоннелях и вагонах.

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«Сеть будет оборудована на 52 станциях и 67,5 км линии метро Киева, а также в 744 вагонах», - сообщает пресс-служба оператора мобильного связи, который выиграл конкурс на строительство в киевском метро сети Wi-Fi.

Конкурс на выбор оператора, который бы обеспечил метрополитен высокоскоростным интернетом, проходил в течение нескольких лет.