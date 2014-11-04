Налоги киевлян должны оставаться в Киеве - Кличко

Киевский городской председатель и председатель КГГА Виталий Кличко заявляет, что власть Киева будет просить новое правительство разрешить столице оставлять в следующем году 100% налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сказал сегодня на расширенном заседании комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, на котором обсуждаются перспективы бюджета столицы на следующий год. Участие в заседании принимают представители общественных организаций города, а также руководители семи главных департаментов КГГА.

«Мы все уверены, что налоги киевлян должны оставаться в Киеве... Мы не можем реализовывать декларируемые нами программы, развивать инфраструктуру Киева, восстановить Киев без финансовых вливаний. Поэтому, когда будет сформировано новое правительство, один из ключевых вопросов, который мы будем ставить, чтобы налоги киевлян оставались в Киеве, и оставлять в Киеве 100% НДФЛ», - сказал Киевский городской председатель.

Читайте такжеКличко проинспектировал дороги Киева и заявил, что более 90% нуждаются в ремонте (фоторепортаж)

Он подчеркнул, что только с общественностью можно сформировать прозрачный бюджет и убедить центральную власть «перестать рассматривать Киев в качестве бюджетного донора, строить прозрачные партнерские отношения».

В свою очередь, секретарь Киевсовета Алексей Резников отметил, что пока Киев может контролировать и определять только специальный фонд в проекте бюджета на следующий год, а общий фонд - зависит от госбюджета.

«В 2014 году часть общего фонда на 50% зависит от НДФЛ, который взимается в Киеве. Киев - единственный в Украине город-донор, который отдает 50% НДФЛ... Самым неприятным является то, что в проекте бюджетного кодекса на 2015 год Министерство финансов прогнозирует еще интереснее - предлагают Киеву отдавать в госбюджет 75%. Мы считаем, что это несправедливо», - сказал Резников.

Читайте такжеВ Киеве насчитали около 1 тысячи незаконных рекламных конструкций

По его словам, при таких условиях дефицит столицы в будущем году будет еще больше, чем в этом году, и в то же время столице придется рассчитываться по долговым обязательствам.

«По нашему убеждению, есть другая формула, более справедливая: хотя бы 60 на 40%, и 8% от налога на прибыль. Это позволит нам выйти, по крайней мере, на сбалансированный бюджетный дефицит», - сказал Резников.