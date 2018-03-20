Визит французской делегации состоится по приглашению мэра Киева Виталия Кличко.

21 марта, в среду, мэр Киева Виталий Кличко примет участие в круглом столе «Большой Париж - Большой Киев» по развитию агломераций.

Мероприятие состоится в рамках официального визита делегации Метрополии Большого Парижа в Киев с целью обмена опытом развития больших и малых европейских городов, создание привлекательных условий жизни и инновационного совершенствования городской среды в долгосрочной перспективе, передает пресс-служба Кличко.

Визит французской делегации состоится по приглашению мэра Киева Виталия Кличко и при содействии Альянса с инвестиционного сопровождения (AIS).

В «круглом столе» также примут участие представители КГГА, Киевсовета, Минрегиона и других государственных учреждений и организаций. Планируется подписание Коммюнике между Киевсоветом, Ассоциацией малых городов Украины и Метрополией Великого Парижа относительно сотрудничества в сфере развития агломераций.

Мероприятие начнется в 9.30 в здании КГГА.