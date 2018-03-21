Общественный бюджет является одним из основных инструментов сотрудничества столичной власти с киевлянами - КГГА

В 2017 году на реализацию проектов Общественного бюджета было предусмотрено 50 миллионов гривень.

Городская власть постоянно работает над разработкой эффективных механизмов сотрудничества с общественностью для решения вопросов жизнедеятельности города. Одним из основных инструментов такого сотрудничества является Общественный бюджет.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время совещания по подведению итогов реализации в 2017 году проектов Общественного бюджета.

«Практика прошлого года показала, что совместными усилиями с общественностью мы можем принимать эффективные решения на благо киевлян. Такое сотрудничество дает возможность учиться друг у друга, налаживать действенные механизмы сотрудничества, в том числе, контроля за расходованием бюджетных средств», – отметил Николай Поворозник.

Он выразил надежду, что обе стороны учтут недоработки и ошибки, допущенные при реализации общественных проектов в прошлом году.

«Надеюсь на более эффективное сотрудничество и отлаженность работы между городской властью и общественностью, ведь в этом году из бюджета города запланированы втрое большие затраты на реализацию общественных проектов, чем в прошлом году», – отметил Николай Поворозник.

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По его словам, в 2017 году на реализацию проектов Общественного бюджета было предусмотрено 50 млн грн. Всего было подано предложений для реализации 497 проектов. Среди них больше всего внимания разработчики уделили следующим сферам: спорт, образование, культура и туризм и коммунальное хозяйство. После соответствующего отбора победителями были определены 62 проекта, из которых реализовано 57 на сумму 42,7 млн грн.

«Кроме общих показателей реализации проектов Общественного бюджета, по моему мнению, очень важным вопросом является обеспечение открытости, прозрачности отбора и реализации проектов и вопросы налаживания понятной, четкой коммуникации между участниками процесса», – отметил Николай Поворозник.