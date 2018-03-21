Киев и Метрополия Большого Парижа договорились о сотрудничестве в развитии агломераций

Мэр Киева Виталий Кличко, который подписал документ со стороны Киевсовета, отметил, что в создании агломерации сегодня заинтересован не только Киев, но и прилегающие к столице города.

Киев и Метрополия Большого Парижа подписали совместное Коммюнике для укрепления взаимовыгодного сотрудничества Украины и Франции в сфере развития агломераций, содействия эффективному и инновационному развитию территорий, культурного диалога и привлечения инвестиций. Коммюнике подписали во время круглого стола «Большой Париж - Великий Киев», состоявшегося в рамках официального визита делегации Метрополии Большого Парижа до Киева.

Визит французской делегации проходит по приглашению мэра Киева Виталия Кличко и при содействии Альянса с инвестиционного сопровождения (AIS).

Мэр Киева Виталий Кличко, который подписал документ со стороны Киевсовета, отметил, что в создании агломерации сегодня заинтересован не только Киев, но и прилегающие к столице города. «И здесь надо использовать лучший европейский опыт, в частности французский», - сказал Кличко.

Городской голова подчеркнул, что вопрос о создании Киевской агломерации назрел давно и требует оптимального решения. По словам Кличко, каждый день почти полмиллиона человек из окрестных городов и поселков столицы приезжают в Киев на работу и пользуются инфраструктурой столицы и учреждениями социальной сферы. В то же время, подчеркнул он, все это финансируется из бюджета Киева. «Поэтому я выступил за необходимость разработки устава Ассоциации городов, поселков, сел и населенных пунктов, расположенных вокруг Киева. Мы этот процесс начали. И должны дальше двигаться в вопросе создания агломерации. Эффект от этого будет всем. Не только столице. Ведь вместе мы сильнее и больше можем сделать», - сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева убежден, что общины Киева и области должны наладить сотрудничество для решения общих проблем. В частности, относительно состояния дорог и инженерных коммуникаций, координации работы общественного транспорта столицы и пригородных населенных пунктов. Кроме того, добавил Виталий Кличко, должно быть сформировано согласованное планирование развития территорий.

Мэр Киева отметил, что несмотря на потребность в новых подъездах к столице, город не может построить, поскольку это - территория области. Кроме того, вокруг Киева сегодня происходит «бум» жилищного строительства, однако объекты социальной инфраструктуры не строят. «Поэтому мы как можно скорее должны наладить сотрудничество общин города и области для решения основных проблем. Нужно скоординировать процессы объединения территориальных общин с движением городов к расширению своей территории», - сказал Виталий Кличко.

Он поблагодарил французских коллег за их интерес к Киеву, визит в столицу и тот полезный диалог и сотрудничество, которын были начаты.

Кличко добавил, что во время визита делегации Метрополии Большого Парижа, прежде всего, необходимо обсудить вопрос децентрализации, развития местного самоуправления, создания и развития агломераций.

Метрополия Большого Парижа объединяет 135 городов и городков с общим количеством жителей - 7,5 млн. Предприятия Метрополии производят 25 процентов общего ВВП Франции.