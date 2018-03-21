На Дарницкой ТЭЦ устанавливают новый фильтр для снижения уровня вредных выбросов в 40 раз

Проект реконструкции оборудования на ТЭЦ осуществляется за счет инвестиционной программы ООО «Евро-Реконструкция», что предусматривает девять очередей.

На Дарницкой теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) устанавливают новый электрофильтр, что позволит снизить уровень выбросов пыли на локации более чем в 40 раз.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

Он отметил, что на станции уже выполнен демонтаж более 40 тонн старых металлоконструкций и технологического оборудования.

Сейчас, по словам Пантелеева, проводится монтаж нового электрофильтра, стоимость которого и его установки составляет 110 млн грн. Работы планируется завершить в мае.

В целом, отметили в КГГА, проект реконструкции оборудования на ТЭЦ, который осуществляется за счет инвестиционной программы ООО «Евро-Реконструкция», предусматривает девять очередей.

Как сообщал УНИАН, 1 августа 2017 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила инвестиционную программу на 2017 год ООО «Евро-Реконструкция», которому принадлежит Дарницкая ТЭЦ, по модернизации оборудования теплоэлектроцентрали. В частности, планировалась установка электрофильтра.

12 декабря Государственная экологическая инспекция начала внеплановую проверку Дарницкой ТЭЦ, поскольку на ее деятельность поступало много жалоб. Госэкоинспекция пришла к выводу, что ТЭЦ нарушает природоохранное законодательство в части охраны водных и земельных ресурсов, а также обращения с отходами и опасными химическими веществами.

По словам министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, Дарницкая ТЭЦ бьет все рекорды по количеству жалоб, поступивших от граждан за все время его пребывания в должности министра экологии.

Справка УНИАН. Дарницкая ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 1954 году. Она обеспечивает теплом жителей Дарницкого и Днепровского районов столицы. Блоки ТЭЦ работают на угле антрацитовой группы.