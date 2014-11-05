В Киеве несколько десятков мужчин устроили "разборки" со стрельбой

Туда были срочно высланы усиленные наряды милиции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, на территории частного предприятия "Современные технологии" произошло столкновение между двумя группами граждан, одна из которых называла себя одной из сотен Майдана, и заявляла, что охраняет данную территорию по согласованию с собственником.

Читайте такжеНа Майдане Незалежности произошла перестрелка: есть раненые

"Другая группа лиц, называвшая себя участниками АТО, приехала якобы из-под Донецка и решила восстановить попранную, как им показалось, справедливость с охраной другой группы граждан этого объекта", - пишет Геращенко, который уточняет, что в результате 42 гражданина из обеих группировок было задержано.

По информации советника министра, сейчас проходит их идентификация, после чего все они, кроме одного, у которого изъято огнестрельное оружие, будут отпущены по домам под обязательство являться на допрос к следователю.

В сообщении говориться, что при задержании никто не пострадал. Правонарушители, увидев численное превосходство милиции, добровольно отказались от продолжения противоправных действий. Правда, до приезда работников милиции граждане успели надавать друг другу тумаков, выясняя у кого из них больше прав.

Читайте такжеВ здание Рады бросили коктейль молотова и петарды

"Ни у тех, кто якобы охранял, ни у тех, которые приехали разбираться с охранявшими, не было никаких документов, подтверждающих законность их действий по охране или завладения объектом. По предварительной информации по этому объекту уже много лет ведутся имущественные споры в судах и не только. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье ч. 4 ст. 296 УК - Хулиганство с применением огнестрельного и холодного оружия.

В настоящий момент, следователями вместе с понятыми, проводится осмотр территории объекта, которая составляет более трех гектаров, на предмет выявления возможно выброшенных правонарушителями единиц холодного и огнестрельного оружия", - сообщил Геращенко.