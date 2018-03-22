Киевсовет поручил "Киевтеплоэнерго" готовить город к следующему отопительному сезону

Сегодня «Киевтеплоэнерго» обеспечивает прохождение отопительного сезона на территории 8 миллионов квадратных метров, рассказал Пантелеев.

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты увеличили размер уставного капитала КП «Киевтеплоэнерго» на сумму 1,2 млрд грн за счет денежного взноса собственника.

Это необходимо, чтобы коммунальное предприятие приняло на баланс тепловые сети Киева после 27 апреля 2018 года, то есть после расторжения договора столицы с ПАО «Киевэнерго» и подготовительных работ к следующему отопительному сезону, говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Согласно решению, КП «Киевтеплоэнерго» также является одним из ключевых участников процесса возвращения под контроль города объектов теплоэнергетического комплекса, находящихся во владении и пользовании ПАО «Киевэнерго».

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Напомним, что в июне прошлого года Киевская городская рада приняла стратегическое решение – прекращение соглашения с ПАО «Киевэнерго», которое было заключено 17 лет назад. После завершения сделки коммунальное предприятие должно обеспечить жителям столицы бесперебойные услуги отопления, горячего водоснабжения, электрической энергии.

«Мы создали «Киевтеплоэнерго». В предприятие перешли около 300 работников. За полгода работы предприятию удалось провести гидравлические испытания. Сегодня «Киевтеплоэнерго» обеспечивает прохождение отопительного сезона на территории 8 миллионов квадратных метров. Эта цифра равна площади Чернигова или Ивано-Франковска», – сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

При этом существует насущная потребность в первоочередных расходах предприятия для начала его деятельности и выполнения работ в межотопительный период – минимум на сумму 1,2 млрд грн. Предприятию необходимо провести расчет за энергоносители, увеличить штат работников, которые будут обеспечивать подготовку к зиме, противоаварийное обслуживание, закупить новую специализированную технику, создать геоинформационную систему инженерных сетей.

«Это средства на обеспечение наличия ресурсов для производства теплоэлектроэнергии, это осуществление общепроизводственных расходов и приобретение материалов и спецтехники. А еще – организация рабочих мест для 3-х тысяч специалистов и инженеров и свыше 7 тысяч человек производственного персонала. Сейчас уставный капитал «Киевтеплоэнерго» составляет 5 тысяч гривень, что является нонсенсом для предприятия, на которое возложена функция жизнеобеспечения столицы», – отметил Петр Пантелеев.

Он подчеркнул, что в направлении модернизации столичных теплосетей город не полагается только на бюджетные средства. Уже подписан меморандум и начата совместная работа с офисом экономического роста USAID. Обсужден план совместных действий на год, создан организационный комитет.

Фактически предприятие должно заместить ПАО «Киевэнерго» и продолжить предоставление услуг потребителям города. При этом замена поставщика услуг должна произойти быстро и безболезненно для жителей столицы.