Киевсовет поручил "Киевтеплоэнерго" готовить город к следующему отопительному сезону

16:29, 22 марта 2018
Киев
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а полгода работы предприятию удалось провести гидравлические испытания, отметил Пантелеев / фото kyivcity.gov.ua

Это необходимо, чтобы коммунальное предприятие приняло на баланс тепловые сети Киева после 27 апреля 2018 года, то есть после расторжения договора столицы с ПАО «Киевэнерго» и подготовительных работ к следующему отопительному сезону, говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Согласно решению, КП «Киевтеплоэнерго» также является одним из ключевых участников процесса возвращения под контроль города объектов теплоэнергетического комплекса, находящихся во владении и пользовании ПАО «Киевэнерго».

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Напомним, что в июне прошлого года Киевская городская рада приняла стратегическое решение – прекращение соглашения с ПАО «Киевэнерго», которое было заключено 17 лет назад. После завершения сделки коммунальное предприятие должно обеспечить жителям столицы бесперебойные услуги отопления, горячего водоснабжения, электрической энергии.

«Мы создали «Киевтеплоэнерго». В предприятие перешли около 300 работников. За полгода работы предприятию удалось провести гидравлические испытания. Сегодня «Киевтеплоэнерго» обеспечивает прохождение отопительного сезона на территории 8 миллионов квадратных метров. Эта цифра равна площади Чернигова или Ивано-Франковска», – сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

При этом существует насущная потребность в первоочередных расходах предприятия для начала его деятельности и выполнения работ в межотопительный период – минимум на сумму 1,2 млрд грн. Предприятию необходимо провести расчет за энергоносители, увеличить штат работников, которые будут обеспечивать подготовку к зиме, противоаварийное обслуживание, закупить новую специализированную технику, создать геоинформационную систему инженерных сетей.

«Это средства на обеспечение наличия ресурсов для производства теплоэлектроэнергии, это осуществление общепроизводственных расходов и приобретение материалов и спецтехники. А еще – организация рабочих мест для 3-х тысяч специалистов и инженеров и свыше 7 тысяч человек производственного персонала. Сейчас уставный капитал «Киевтеплоэнерго» составляет 5 тысяч гривень, что является нонсенсом для предприятия, на которое возложена функция жизнеобеспечения столицы», – отметил Петр Пантелеев.

Он подчеркнул, что в направлении модернизации столичных теплосетей город не полагается только на бюджетные средства. Уже подписан меморандум и начата совместная работа с офисом экономического роста USAID. Обсужден план совместных действий на год, создан организационный комитет.

Фактически предприятие должно заместить ПАО «Киевэнерго» и продолжить предоставление услуг потребителям города. При этом замена поставщика услуг должна произойти быстро и безболезненно для жителей столицы.

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Теги: #Киев#Киевэнерго#отопительный сезон