Кличко в Берлине подписал меморандум о сотрудничестве в реализации проектов в сфере Kyiv Smart City

В частности, в меморандуме говорится о сотрудничестве в сфере дигитализации и дальнейшем внедрении городских проектов в системе Kyiv Smart City для комфорта и безопасности жителей столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко в Берлине подписал меморандум с компанией atene KOM GmbH о сотрудничестве в сфере развития Smart City.

Подписание состоялось в Министерстве транспорта и цифровой инфраструктуры Германии. В частности, в меморандуме говорится о сотрудничестве в сфере дигитализации (перевода информации в цифровой формат) и дальнейшем внедрении городских проектов в системе Kyiv Smart City для комфорта и безопасности жителей столицы, сообщает пресс-служба Кличко.

«Киев успешно внедряет технологии Smart City в различных сферах городского управления. У нас уже работает и проект «Открытый бюджет», и система петиций, система «Безопасный город», технологической является работа Центров предоставления админуслуг. И мы продолжаем делать Киев «умным», - отметил Кличко. – Подписанный сегодня документ о консультационных услугах предусматривает целевые мероприятия и проекты, направленные на ускорение дальнейших шагов столицы в воплощении цифровых решений. Уже в этом месяце первая группа экспертов компании atene KOM GmbH посетит Киев и начнет работу над проектом», - отметил после подписания меморандума мэр Киева. Кличко убежден, что с экспертной помощью и поддержкой немецких коллег Киев будет быстрее и эффективнее воплощать цифровые технологии в управлении городом и обеспечении большего комфорта и безопасности жителей столицы.

аtene KOM GmbH – европейская компания, которая имеет офисы в Берлине, многих других городах Германии, в Брюсселе. На основе более чем 10-ти летнего опыта работы компания предоставляет консультационные услуги в сферах регионального развития, развития цифровой инфраструктуры, мобильности, энергетики и образования. В сферу деятельности аtene KOM GmbH также входит координация и выполнение проектов Европейского Союза, федеральных программ финансирования, проектный и финансовый менеджмент, учебные семинары.

«Мы очень рады продвижению цифровой повестки дня в партнерстве с городом Киевом. Как опытный игрок в сфере регионального развития мы заботимся в первую очередь о том, чтобы граждане получили выгоду от интеллектуальной инфраструктуры и цифровых решений», - отметил управляющий партнер компании аtene KOM GmbH Тим Браукмюллер.

Виталий Кличко поблагодарил немецких партнеров и отметил, что такое сотрудничество было подготовлено и стало возможным, в частности, благодаря поддержке госсекретаря Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Райнера Бомбы.