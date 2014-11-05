Столичные власти планируют выделить 102 квартиры жертвам строительной аферы "Элита-Центр"
10:09, 05 ноября 2014Киев
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102 квартиры могут выделить обманутым киевлянам, пострадавшим от строительной аферы "Элита-Центр".
По данным милиции, от действий аферистов пострадали более 1500 граждан / Фото УНИАН
По словам мэра Киева, решение об этом должны принять на следующей сессии Киевсовета. Квартиры обманутые получат в домах по улице Драгоманова, в одном доме на улице Хорольской, и одном - на пересечении улицы Армянской и Харьковского шоссе, говорится в сюжете ТСН.
Еще 4 дома, где предусмотрены квартиры для жертв аферы, сейчас сооружают.
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Жилищный скандал "Элита-Центр" разгорелся в 2006 году. По данным милиции, от действий аферистов пострадали более 1500 граждан. Они отдали мошенникам почти 400 млн гривен за жилье, которое так и не получили.
Столичная власть выделит 102 квартиры киевлянам, пострадавшим от строительной аферы "Элита-Центр"
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