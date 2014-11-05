Киев погасил облигации на 500 млн гривень

Киев 3 ноября погасил внутренние облигации серии «D» на сумму 500 млн грн, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Игоря Никонова.

По его словам, процентный доход по облигациям серии «D» в соответствии с проспектом эмиссии облигаций внутреннего местного займа 2012 года также оплачен 3 ноября в полном объеме.

«Таким образом, город подтвердил свою способность и готовность осуществлять расчеты по долговым обязательствам», - подчеркнули в КГГА.

В горадминистрации также напомнили, что в рамках выполнения своих обязательств Киев 8 октября 2014 погасил внутренние облигации серии «В» на сумму 1,125 млрд грн, а 20 октября 2014 г. были погашены облигации серии «С» на сумму 250 млн грн.

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Ранее планировалось, что указанные ценные бумаги будут или рефинансированы за счет эмиссии трехлетних облигаций серии «Н» на сумму 2,625 млрд грн сроком обращения до трех лет и под купонную ставку не более 15,2% годовых, или путем продления срока их обращения на 360 дней.