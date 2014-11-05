Главный архитектор Киева жалуется на отсутствие полномочий для борьбы с незаконной застройкой

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Нас лишили полномочий. В марте 2011 года был принят закон о регулировании градостроительной деятельности. С тех пор у главных архитекторов нет контролирующих функций, а градостроительные советы стали игрушечными – обсуждение проектов на них теперь не обязательно и происходит только по желанию застройщика», – отметил Целовальник.

Когда киевляне обнаруживают незаконное строительство, они требуют от городских властей прекратить это безобразие. И это не единичные случаи. Однако действующее законодательство не позволяет главному архитектору города останавливать строительные работы.

«Мне хватает сил отстоять некоторые объекты, но в целом система работает против нас», – отметил главный архитектор столицы.

Читайте такжеГПУ проверяет законность строительства на "острове Левочкина"«Департамент градостроительства и архитектуры уже давно подготовил пакет предложений относительно изменения нормативных актов, в том числе законов Украины. Если эти изменения будут утверждены, то город, городская община вернет себе право влиять на градостроительную ситуацию», - подчеркнули в КГГА.