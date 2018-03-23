Кличко: мы договариваемся с немецкими партнерами о помощи в обеспечении безопасности полигона №5 в Подгорцах

Немецкие специалисты провели обстоятельное исследование и предоставили свои выводы относительно необходимых мер и вариантов решения проблемы с полигоном в Подгорцах.

Немецкие партнеры, в рамках сотрудничества Киева с Министерством окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии готовы помочь в работе над ограждением мусорного полигона №5 в Подгорцах. И сегодня Киев ведет переговоры о таком сотрудничестве.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко после встречи с госсекретарем министерства Гунтером Адлером и посещении современного предприятия по переработке бытовых отходов в городке Розенове на севере Германии.

"Очень интересный пример: 5 районов на севере Германии объединились, чтобы решить проблему безопасной, экологической и технологической переработки мусора. И если раньше в каждом районе был отдельный полигон, то сейчас работает единственное современное предприятие: полигон с безопасными технологиями и завод по переработке бытовых отходов, - отметил Кличко. – Мы сегодня изучаем опыт и модели работы в этой сфере различных стран. И ищем оптимальную модель для внедрения технологий и страхования проблемного полигона №5 в Подгорцах", - отметил мэр Киева.

Немецкие специалисты провели обстоятельное исследование и предоставили свои выводы относительно необходимых мер и вариантов решения проблемы с полигоном в Подгорцах. Главное, что нужно сегодня сделать - поставить технологическое оборудование, чтобы сделать полигон гомогенным, чтобы он не нес биологической и химической угрозы для окружающей среды.

"Сегодня в Подгорцах, по оценкам немецких специалистов, находится около 1 млн кубометров фильтрата. Он токсичен и его необходимо перерабатывать, чтобы не произошло чрезвычайной ситуации. Немецкая сторона полностью изучила ситуацию и дала свои рекомендации. Теперь главная задача – привлечь необходимую помощь, инвестиции, чтобы внедрить новейшие технологии и установить современное оборудование. И мы над этим работаем", - подчеркнул Виталий Кличко после посещения предприятия по переработке твердых бытовых отходов в Розенове.

Также во время рабочего визита в Германию в Берлине мэр Киева вместе с Элмар Брок примет участие в панельной дискуссии "Украина: в плену кризиса?", которую организует GIZ совместно с изданием Tagesspiegel.

GIZ является государственной компанией, работает по всему миру, помогая правительству Германии в реализации целей в области международного сотрудничества ради устойчивого развития и международной просвещения. GIZ предлагает эффективные решения для политического, экономического, экологического и социального развития в глобализирующемся мире, а также поддерживает процессы комплексных реформ и преобразований, в том числе и в сложных условиях. Бюро GIZ работает в Киеве с 2009 года.