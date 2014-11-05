В Киеве запускают пилотный проект по установке в домах регуляторов подачи тепла

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов.

«В течение десяти дней мы смонтируем в пилотных десяти домах регулятор подачи тепла, который в зависимости от внешней температуры воздуха будет увеличивать или уменьшать подачу теплоносителя. Должны достичь минимум 20% экономии», – заметил он.

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При этом Никонов обратил внимание, что производство этих регуляторов находится в Киеве, а цена прибора не превышает 15 тыс. грн.