В Киеве запускают пилотный проект по установке в домах регуляторов подачи тепла
12:30, 05 ноября 2014Киев
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Столичная власть начинает пилотный проект по установке в жилых домах регуляторов подачи тепла.
В столице начинают устанавливать регуляторы тепла / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов.
«В течение десяти дней мы смонтируем в пилотных десяти домах регулятор подачи тепла, который в зависимости от внешней температуры воздуха будет увеличивать или уменьшать подачу теплоносителя. Должны достичь минимум 20% экономии», – заметил он.
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При этом Никонов обратил внимание, что производство этих регуляторов находится в Киеве, а цена прибора не превышает 15 тыс. грн.
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