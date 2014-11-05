В кинотеатре «Жовтень» обнаружили три очага огня, два из них были на чердаке

Об этом на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил представитель ГосЧС Украины.

"После проведения проверки тепловизором поверхностей стен и потолка - три очага возгорания. Первый очаг возгорания был в зале "Гегемон", два очага возгорания уже на момент прибытия - это 21:59, на момент прибытия еще два очага находились уже на чердаке", - отметил представитель ГосЧС.

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"В 22:20, когда была проведена полная разведка, когда было установлено, что имеются прогары, что личный состав не может выполнять свою работу в чердачном помещении свободно и спокойно, был объявлен пожар-2-й, организована работа личного состава с кровли здания. Проводились разборки кровли, разрезания металлических конструкций здания для непосредственного вхождения в воду водяных стволов в чердачное помещение", - отметили в ГосЧС.

Ранее подозреваемых в поджоге "Жовтня" поместили под домашний арест. По решению суда арестованные (двое студентов одного из киевских высших учебных заведений 20-ти и 24-х лет) должны находиться под домашним арестом с 20.30 до 12.30, говорится в сообщении.