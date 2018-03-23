В "Киевэнерго" фактически прекратили принимать обращения по отоплению и поставке горячей воды
19:55, 23 марта 2018Киев
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Исполнитель услуги практически лишил жителей столицы возможности обратиться в компанию по поводу аварийной ситуации, заявками на совместное снятие показаний счетчика и др.
В ПАО "Киевэнерго" прекратили осуществлять консультирование киевлян по вопросам предоставления услуг отопления и горячего водоснабжения.
По короткому номеру 1588 отныне оставить заявку или получить информацию возможно только по вопросу энергообеспечения.
В компании советуют обратиться по новому номеру (044) 202 15 53. Однако по этому номеру все линии постоянно заняты.
Таким образом, исполнитель услуги практически лишил жителей столицы возможности обращаться в компанию с обращением об аварийной ситуации, заявками на совместное снятие показаний счетчико 17 лет назад. Планируется, что после расторжения настоящего договора услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения будет осуществлять городское Коммунальное предприятие"Киевтеплоэнерго".
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