В "Киевэнерго" фактически прекратили принимать обращения по отоплению и поставке горячей воды

Исполнитель услуги практически лишил жителей столицы возможности обратиться в компанию по поводу аварийной ситуации, заявками на совместное снятие показаний счетчика и др.

В ПАО "Киевэнерго" прекратили осуществлять консультирование киевлян по вопросам предоставления услуг отопления и горячего водоснабжения.

По короткому номеру 1588 отныне оставить заявку или получить информацию возможно только по вопросу энергообеспечения.

В компании советуют обратиться по новому номеру (044) 202 15 53. Однако по этому номеру все линии постоянно заняты.

Таким образом, исполнитель услуги практически лишил жителей столицы возможности обращаться в компанию с обращением об аварийной ситуации, заявками на совместное снятие показаний счетчико 17 лет назад. Планируется, что после расторжения настоящего договора услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения будет осуществлять городское Коммунальное предприятие"Киевтеплоэнерго".