Больные находятся в инфекционном отделении городской больницы.

В Ирпене Киевской области зафиксирована вспышка кори и ветрянки среди военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской областной государственной администрации.

«В медицинское учреждение «Ирпенская центральная городская больница» за медицинской помощью обратились шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пять с подозрением на корь. Среди больных есть одна женщина со сроком 36 недель беременности», - говорится в сообщении.

Сейчас больные находятся в инфекционном отделении Ирпенской больницы.

В связи с этим Департаментом здравоохранения КОДА был созван оперативный штаб по ликвидации заболеваний корью и ветряной оспой, которым был разработан соответствующий план мероприятий. Главному врачу Ирпенской центральной городской больницы поручено на месте, где зафиксирована вспышка, контролировать эпидемиологическую ситуацию среди военных, гражданского населения, в том числе детей.

Кроме того, осуществляется проверка относительно состояния прививок данных лиц. Взято под контроль обеспечение прививкой вакцинами КПК детей до 18 лет, которые могли контактировать с больными. Также списки вероятно контактных детей представлены в образовательные заведения для проведения противоэпидемических мероприятий.

В сообщении сказано, что лекарств от кори не существует, единственный надежный метод профилактики заболевания - вакцинация.

«Из 1000 человек, заразившихся корью, 1 умирает, 1 болеет энцефалитом, а 50 получают тяжелые осложнения, от которых страдают всю жизнь. В то же время случаи сложных реакций на вакцину случаются с меньшей вероятностью, чем один раз на миллион», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало марта, по данным Минздрава, с начала года корью в Украине заболели 6 тыс. 484 человека - 2 тыс. 226 взрослых и 4 тыс. 258 детей.

От осложнений вследствие кори с начала года в стране умерли семь человек: пятеро детей и двое взрослых.