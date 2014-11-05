"Киевхлеб" создаст в столице сеть киосков по продаже социального хлеба

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, "Киевхлеб" выиграл конкурс по всем четырем лотам. Условиями каждого из них предусмотрено установление 50-ти временных сооружений розничной торговли хлебобулочными изделиями в удобных для киевлян местах.

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Всего в столице появится 200 торговых точек, расположенных во всех районах города.

Общий размер привлеченных инвестиций составит 46 млн грн, а проект будет реализован в течение 4 месяцев с даты вступления в силу инвестиционного договора.

Победитель конкурса обязан 3 года продавать хлеб по ценам, которые не превышают цену по состоянию на 15 августа 2014 года. Эти виды хлеба должны быть постоянно в наличии и составлять не менее 70% в общем ассортименте.

Дополнительно возможна продажа, при условии герметической упаковки, молочных товаров, безалкогольных напитков, кондитерских изделий, чая и кофе. Алкоголь и пиво продавать запрещено.