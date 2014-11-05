Киев проведет инвестконкурсы на строительство 4 жилкомплексов для пострадавших от аферы «Элита-Центр»

Согласно объявлениям в газете "Крещатик" от 4 ноября, реализация указанных проектов предполагает передачу инвесторами пострадавшим от деятельности «Элита-Центр» части квартир в жилкомплексах на уровне 6-10%, но в целом не менее 4,612 тыс. кв. м общей площади объектов.

В частности, КГГА объявила конкурс на привлечение инвестора для строительства 25-этажного жилого дома на 920 квартир общей площадью 47,422 тыс. кв. м, в котором для пострадавших от «Элиты-Центр» должно быть выделено 6%, но не менее 2,87 тыс. кв. м жилья. Ориентировочная стоимость строительства объекта - 608,28 млн грн. Его возведение запланировано на участке в 1,9 га на пересечении ул. Здолбуновская и ул. Тепловозная в Дарницком районе Киева.

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Кроме того, КГГА объявило инвестконкурс на строительство 14-22-этажного жилого дома на 210 квартир общей площадью 11,241 тыс. кв. м, в котором для пострадавших от «Элиты-Центр» должно быть выделено также 6%, но не менее 0,694 тыс. кв. м жилья. Ориентировочная стоимость строительства дома - 141,05 млн грн, его возведение запланировано на участке площадью более 0,5 га по ул. Милославская в Деснянском районе столицы.

Объявлен также инвестконкурс на строительство 16-этажного жилого дома на 101 квартиру общей площадью 6,181 тыс. кв. м, доля для пострадавших от «Элита-Центр» в котором предусмотрена на уровне 10%, но не менее 0,69 тыс. кв. м. Приблизительная стоимость возведения данного объекта составляет 86,61 млн грн. Строительство планируется на участке в 0,26 га в пер. Платоновском в Соломенском районе Киева.

Условиями объявленного КГГА конкурса также предусмотрено строительство 9-этажного жилого дома на 56 квартир общей площадью 3,324 тыс. кв. м, в котором для пострадавших должно быть выделено 10%, но не менее 0,358 тыс. кв. м жилой площади. Ориентировочная стоимость объекта - 40,5 млн грн, строительство запланировано на участке в 0,25 га по ул. Маршала Якубовского, 2-г в Голосеевском районе.

Департамент экономики и инвестиций КГГА выдает конкурсную документацию и принимает конкурсные предложения от потенциальных инвесторов в течение 30 календарных дней со дня публикации указанных объявлений.

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что киевлянам, пострадавшим от строительной аферы компании «Элита-Центр», в ближайшее время может быть выделено 102 квартиры. По словам мэра, решение об этом должны принять на следующей сессии Киевсовета. Квартиры обманутые вкладчики получат в домах по улице Драгоманова, в одном доме на улице Хорольской, и одном - на пересечении улицы Армянской и Харьковского шоссе.

Напомним также, в 2013 году жертвам аферы «Элита-центр» обещали 106 квартир.

Справка УНИАН. Жилищный скандал "Элита-Центр" разгорелся в 2006 году. По данным милиции, от действий аферистов пострадали более 1500 граждан. Они отдали мошенникам почти 400 млн грн за жилье, которое так и не получили.