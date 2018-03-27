Кличко поручил обследовать торгово-развлекательные комплексы Киева на соответствие нормам пожарной безопасности

По поручению Киевского городского председателя в столице проведут обследование систем пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, комплексах и других заведениях массового пребывания людей.

Такая мера продиктована необходимостью недопущения трагедии, которая произошла в торговом центре в Кемерово (Российская Федерация). Об этом сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Мы шокированы трагедией, которая произошла в Кемерово. Пожар повлек большое количество жертв, забрал жизни людей, среди которых было много детей. Учитывая это, мэр Киева поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы и другие места массового пребывания людей. Обращаю внимание владельцев торгово-развлекательных заведений, других учреждений массового пребывания людей на необходимость упорядочить и обеспечить надежную работу систем противопожарной безопасности», – отметил заместитель председателя КГГА.

Он отметил, что поручение касается всех сфер жизнедеятельности города, ведь соблюдение требований техногенной и пожарной безопасности является необходимым условием деятельности каждого заведения, каждой организации. С просьбой безотлагательно организовать совместные проверки городские власти обратились к Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.