В Киеве станцию метро "Театральная" вместо Ленина теперь будет украшать граффити (видео)
Одну из станций столичного метрополитена украсили тематическим рисунком.
На одной из центральных станций столичного метрополитена обновка. Вместо бывшего Ленина там теперь изображен театральный зрительный зал, говорится в сюжете ТСН.19:30.
Древесину, которой от бурных зимних событий закрыли голову Ильича, разрисовали изображением классического театра. Стоя возле этого рисунка, каждый может представить себя на сцене.
Возле станции, которая в советские времена называлась "Ленинская", расположены сразу два крупных театра - Национальная опера и Театр русской драмы имени Леси Украинки.
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Автор идеи - фирма, которая оформляет фасады. Она воплотила в жизнь свой замысел совершенно бесплатно.
"Основная идея была - передать атмосферу театра, чтобы прохожие чувствовали себя, как на сцене этого театра. То есть здесь изображены люди, которые смотрят на игру просто обычных рядовых пассажиров метрополитена", - рассказал главный художник проекта Андрей Мазов.
Официальное открытие рисунка состоится в четверг. А вот те пассажиры, которые заглядывали под занавес в среду, убеждены, что театральный зал - достойная замена вождю октябрьского переворота.
"Давно следовало что-то сделать - страшная станция, этот монстр висел. А сейчас красиво и соответствует названию "Театральная". Молодцы", - прокомментировал увиденное один из пассажиров метро.