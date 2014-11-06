В Киеве станцию метро "Театральная" вместо Ленина теперь будет украшать граффити (видео)

На одной из центральных станций столичного метрополитена обновка. Вместо бывшего Ленина там теперь изображен театральный зрительный зал, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Древесину, которой от бурных зимних событий закрыли голову Ильича, разрисовали изображением классического театра. Стоя возле этого рисунка, каждый может представить себя на сцене.

Возле станции, которая в советские времена называлась "Ленинская", расположены сразу два крупных театра - Национальная опера и Театр русской драмы имени Леси Украинки.

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Автор идеи - фирма, которая оформляет фасады. Она воплотила в жизнь свой замысел совершенно бесплатно.

"Основная идея была - передать атмосферу театра, чтобы прохожие чувствовали себя, как на сцене этого театра. То есть здесь изображены люди, которые смотрят на игру просто обычных рядовых пассажиров метрополитена", - рассказал главный художник проекта Андрей Мазов.

Официальное открытие рисунка состоится в четверг. А вот те пассажиры, которые заглядывали под занавес в среду, убеждены, что театральный зал - достойная замена вождю октябрьского переворота.

"Давно следовало что-то сделать - страшная станция, этот монстр висел. А сейчас красиво и соответствует названию "Театральная". Молодцы", - прокомментировал увиденное один из пассажиров метро.