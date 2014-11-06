В Киеве почти 5 тысяч МАФов установлены незаконно - КГГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на директора КП «Киевблагоустройство» Ивана Клипу.

«Эта проблема является очень актуальной. Ведь в Киеве - более 14 тысяч временных сооружений. Почти треть из них не имеет никаких разрешительных документов. Некоторые прикрываются постановлениями судов, в том числе тех районов Украины, которые уже оккупированы. Некоторые временные сооружения непонятно каким образом стали объектами недвижимости», - констатировал Клипа.

По данным городских специалистов, потребность киевлян в продуктах и услугах способно покрыть вдвое меньшее количество МАФов, чем сейчас функционирует в столице.

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«Сегодня продолжается разработка и принятие Комплексной схемы размещения временных сооружений. Аналитика свидетельствует о том, что Киев перенасыщен ларьками. И коллективные обращения граждан это подтверждают. Сейчас, как известно, начат ряд районных общественных слушаний. Районы - власть, предприниматели и общественные активисты - сами решат, сколько киосков будет достаточно, а сколько являются лишними. Функция столичного Департамента благоустройства - контрольная и юридическая. В унисон работают и наши инспекторы. Поэтому, думаю, что нечестный и нелегальный бизнес будет убран с улиц Киева», - добавил Клипа.