КГГА в мае представит историко-архитектурный опорный план города Киева Министерству культуры

В нем указаны границы и режимы использования зон охраны памятников и исторических ареалов.

В мае месяце этого года КГГА представит готовый историко-архитектурный опорный план города Киева Министерству культуры Украины.

Об этом заявил директор Департамента градостроительства и архитектуры – Главный архитектор города Александр Свистунов во время расширенного заседания Коллегии КГГА, как сообщает сайт kyivcity.gov.ua.

«Историко-архитектурный опорный план – это важнейший документ для столицы, который представляет полную информацию о историко-культурном потенциале города. В нем указаны границы и режимы использования зон охраны памятников и исторических ареалов. Это все нужно для того, чтобы памятники архитектуры, которых в столице насчитывается более 3500, были защищены от недобросовестных застройщиков, от разрушения. И что самое важное – этот документ является составной частью проекта Генерального плана, столь необходимого для развития Киева», – отметил Александр Свистунов.

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По его словам, работа над разработкой этого документа длится уже не один год.

«В 2011 году была попытка утвердить новую редакцию историко-архитектурного опорного плана, но документ не выдержал критики ни профессионалов, ни общины. Поэтому возникла необходимость начать работу над новым историко-архитектурным опорным планом, который будет соответствовать действительности и современным требованиям. И в 2017 году его должны были уже принять, но в марте миссия ЮНЕСКО увеличила буферные зоны Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры. Поэтому документ вновь был отправлен на доработку», – сказал главный архитектор города.

Сегодня разработчики документа – Украинский государственный институт культурного наследия совместно с КО «Институт Генерального плана г. Киева» – вносят последние правки в него.