В Киевсовете установят новую систему для голосования «Рада-4» за 1 млн долларов

Стоимость сделки составила 12,97 млн грн. Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

Речь идет о программно-техническом комплекс, который обеспечивает процесс голосования депутатов. Сколько времени понадобится на установку системы - неизвестно, в тендерной документации не указан четкий срок выполнения работ.

Ранее в горсовете стояла система «Рада - ІІІ Киев», однако она была уничтожена во время Майдана, и по результатам обследования НТТ «Рада» - восстановлена быть не может.

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Летом мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что на восстановление системы «Рада» нужно 11 миллионов гривен. Эту цифру в качестве ориентированной сметы взяло именно НТТ «Рада» при курсе доллара в 9,04 грн. с предупреждением, что сумма договора может меняться в зависимости от курса, а также объемов работ.

Крупнейшей системой для голосования в Украине является система «Рада-3», установленная в Верховной Раде в 2002 году. Рассчитанная на 450 депутатов система вместе с последующей модернизацией стоила около $0,8 млн. Новая система для Киевсовета, который состоит из 120 депутатов, в пересчете по курсу НБУ будет стоить около $1 млн.