КГГА будет добиваться через суд ограничения работы ТРЦ с проблемами пожарной безопасности

Недостатки в вопросах пожарно-техногенной безопасности есть в каждом ТРЦ Киева, заявил начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Киевская городская государственная администрация через суд будет добиваться приостановки работы торгово-развлекательных заведений, владельцы которых отказываются устранить нарушения пожарной безопасности.

Об этом во время пресс-конференции в информационном агентстве ГолосUA рассказал начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук.

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По его словам, недостатки в вопросах пожарно-техногенной безопасности есть в каждом ТРЦ Киева. За время действия моратория на проведение проверок субъектов предпринимательской деятельности участились случаи пожаров, в том числе в ресторанах и торгово-развлекательных центрах.

"Наша задача – добиться от владельцев полного устранения этих нарушений. В противном случае, мы уже обсуждали этот вопрос с мэром, информация будет передаваться правоохранителям. Тогда через суд будем добиваться ограничения работы ТРЦ до полного устранения проблем", – заявил начальник управления и добавил, что городская власть уже согласовала свои действия с Главным управлением ГСЧС в г. Киеве.

Роман Ткачук напомнил, что с 2017 года община столицы финансирует оснащение Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве.

"В прошлом году выделено 6 млн грн на материально-техническое оснащение пожарно-спасательного подразделения, в этом году уже выделено более 20 млн грн", – добавил он.

Напомним, Киевский городской голова поручил обследовать все торгово-развлекательные комплексы на соответствие нормам пожарной безопасности.