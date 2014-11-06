КГГА планирует установить счетчики тепла в домах столицы в течение 2 лет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Новицкий.

По его словам, в этом году КГГА планирует начать установку специальных устройств, регулирующих температуру или количество подачи тепловой энергии на дом.

По словам Новицкого, если будет повышение дневной температуры, это устройство закроет подачу тепловой энергии.

"Таким образом, будет динамическое выравнивание теплоносителя по территории города Киева", - сказал он.

Читайте такжеЭксперты советуют украинцам утеплить стеныЧто касается учета потребления тепловой энергии, то, по словам Новицкого, в 2014 и 2015 годах планируется установить счетчики во всех жилых домах Киева.

"Мы планируем за 2 года установить счетчики в зданиях жилого фонда", - сказал он.