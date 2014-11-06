В Киеве планируют вернуть улице Фрунзе историческое название Кирилловская

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании члены комиссии Киевсовета по вопросам наименований рассмотрели такие инициативы и поддержали их.

Также комиссия рассмотрела обращение Посольства Туркменистана в Украине относительно присвоения имени великого туркменского поэта Махтумкули Фраги скверу на углу улиц Пушкинской и Прорезной, где установлен ему памятник. Большинство членов комиссии, выслушав мнение краеведов, экспертов, историков и архитекторов, не поддержали такую идею. Обоснованием этого было наличие нескольких памятных знаков в сквере, в частности режиссеру Лесю Курбасу. Также там установлена скульптура персонажа Ильфа и Петрова - Паниковского. В целом сквер делится на четыре тематических зоны.

Потому эксперты считают неуместным переименовывать сквер, учитывая только одну из тем. Также отмечалось, что сквер расположен в историческом центре Киева и уже давно воспринимается всеми местными жителями просто как «сквер на Прорезной». Кроме того, отмечалось, для украинцам трудно произносить «Махтумкули Фраги», а одним из условий переименования является именно благозвучие названия.

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Как сообщил в комментарии журналистам председатель комиссии, секретарь Киевсовета Алексей Резников, на заседании Киевсовета 13 ноября депутатам будет предложено рассмотреть около 8 проектов решений относительно изменения названий улиц столицы.

В целом, по его данным, комиссии Киевсовета изучают и готовят проекты о переименовании или присвоении исторических или новых названий около 80 улицам столицы.