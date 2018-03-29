Кличко поручил проверить торговые точки вблизи метро и остановок транспорта на пожарную безопасность

По словам Кличко, проверки должны быть осуществлены незамедлительно и придирчиво.

Мэр Киева Виталий Кличко поручил управлению по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА проверить все торговые помещения и объекты вблизи станций метро и остановок общественного транспорта на соблюдение норм пожарной безопасности.

"Проверки должны быть осуществлены незамедлительно и придирчиво. Случай с возгоранием магазина возле станции метро "Левобережная" - это чрезвычайная ситуация, которую, к счастью, удалось быстро локализовать, и обошлось без серьезных последствий и пострадавших, - отметил Кличко. - Я благодарю киевских спасателей, которые сработали оперативно и профессионально. Но мы должны предотвратить подобные возможные случаи. Киевляне не должны подвергаться опасности", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что о результатах проверок городская власть проинформирует общественность и запретит работу объектов, которые нарушают нормы пожарной безопасности.