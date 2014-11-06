Начало Институтской в Киеве переименуют в улицу Героев Небесной сотни

15:20, 06 ноября 2014
Киев
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Комиссия по вопросам переименований при киевском городском председателе переименует начало улицы Институтской на улицу Героев Небесной сотни.

Часть Институтской переименуют на Героев Небесной сотни / Фото: УНИАН

Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель комиссии по вопросам культуры и туризма Киевсовета Игорь Луценко. "Решили назвать улицу Героев небесной сотни (был вариант просто "Небесной сотни"). Наиболее горячее обсуждение - полностью Институтскую менять, или частично. Решили частично - от Крещатика до Ольгинской", - сообщил Игорь Луценко.

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Это решение должен утвердить Киевсовет.

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Кроме этого, Игорь Луценко сообщил, что комиссия приняла решение переименовать еще несколько улиц в столице. Он сообщил, что комиссия рекомендует Киевсовету вернуть исторические названия: улицу Фрунзе переименовать на Кирилловскую, а площадь Дзержинского - на Лыбедскую площадь.

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Также Игорь Луценко сообщил, что комиссия отказала в переименовании улицы Черниговской или Старобориспольской на улицу генерала Пузикова (советский генерал.-ред.)

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