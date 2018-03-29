С ночи 204 единицы техники «Киевавтодора» проводили работы по обработке дорог, улиц и тротуаров

13:12, 29 марта 2018
Киев
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С ночи 204 единицы техники «Киевавтодора» проводили работы по обработке дорог / kyivcity.gov.ua

По прогнозу Украинского гидрометцентра, небольшой снег продлится в столице сегодня до обеда и ночью с четверга на пятницу.

Предприятия коммунальной корпорации «Киевавтодор» продолжают работы в круглосуточном режиме и готовы к дальнейшим зимних проявлений нынешнего марта.

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Теги: #Киевавтодор#снегопад в Киеве