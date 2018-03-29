С ночи 204 единицы техники «Киевавтодора» проводили работы по обработке дорог, улиц и тротуаров
13:12, 29 марта 2018Киев
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По прогнозу Украинского гидрометцентра, небольшой снег продлится в столице сегодня до обеда и ночью с четверга на пятницу.
С ночи 204 единицы техники «Киевавтодора» проводили работы по обработке дорог / kyivcity.gov.ua
С 02:30 29 марта 204 единицы снегоуборочной и вспомогательной техники, а также бригады по ручной уборке дорожно-эксплуатационных предприятий КК «Киевавтодор» проводили работы по обработке дорог, улиц и тротуаров противогололедными материалами, чтобы не допустить осложнений движения по дорогам города и обеспечить безопасное передвижение пешеходов. Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».
По прогнозу Украинского гидрометцентра, небольшой снег продлится в столице сегодня до обеда и ночью с четверга на пятницу.
Предприятия коммунальной корпорации «Киевавтодор» продолжают работы в круглосуточном режиме и готовы к дальнейшим зимних проявлений нынешнего марта.
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