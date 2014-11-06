В КГГА сообщили, что из-за отсутствия горячей воды летом, сейчас рвет трубы
За период, когда летом в Киеве не было горячего водоснабжения, водопроводные сети вышли из строя, поэтому теперь в столице ежедневно происходят порывы.
Об этом на своей странице в соцсети написал первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации (КГГА) Игорь Никонов. "У многих с лета не было горячей воды, причина этому - экономия газа. Кроме неудобств, которые пережили люди, сейчас очевидно, что есть еще одна проблема - это то, что много труб горячего водоснабжения вышли из строя за этот период. Сейчас пожинаем плоды. Ежедневно где-то есть прорывы", - написал он.
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Как сообщает сайт "Киевэнерго", вследствие повреждений на тепловых сетях по состоянию на 6 ноября 114 дома остаются без отопления и 256 домов - без горячей воды, сообщает "Украинская правда".
Как известно, городская власть поручитла "Киевэнерго" до 2 ноября ликвидировать все аварии на теплосетях Киева.