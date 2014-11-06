Новые коммунальные платежки Киева включают три счета, которые нужно оплачивать отдельно

В ноябре этого года жители столицы получат измененные платежные документы для расчета за жилищно-коммунальные услуги: на одном листе будут размещены три счета от исполнителей услуг, которые необходимо оплатить отдельно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на директора КП «Главный информационно-вычислительный центр» (ГИВЦ) Валерия Мисаня.

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Отмечается, что для удобства киевлян к каждой платежке будет предоставлена инструкция, а срок уплаты с сохранением скидки будет продлен до 25-го ноября.

По словам Мисаня, изменения в платежных документах связаны с изменениями действующего законодательства, которое, в первую очередь, определяет исполнителя каждой услуги. Таким образом, потребитель знает, кому и за какие виды услуг платит средства.

«К первому блоку отнесены услуги по содержанию домов и придомовых территорий, а также централизованное снабжение холодной водой и водоотвод. Второй блок – централизованное снабжение горячей водой. Третий – услуга централизованного отопления», – отметил директор КП «ГИВЦ».

По его словам, в связи с проведением ряда пересчета жители начнут получать квитанции с 13-го ноября. Именно поэтому срок оплаты с сохранением скидки продлен до 25 ноября.

«КП «ГИВЦ» сейчас провел перерасчет за отопление, поскольку услуга предоставлялась неполный месяц, а также – перерасчет за неправильные начисления жителям за холодную воду», – объяснил Мисань.

В КГГА отмечают, что инструкция для правильного заполнения платежки также будет размещена в каждом отделении «Ощадбанка».

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Как сообщал УНИАН, нынешнее изменение вида платежки будет уже третьим за последние три месяца.

По словам первого заместителя директора КП «Главный информационно-вычислительный центр» Андрея Щербины, с 15 сентября жители Киева были переведены на новую форму Единого счета в уплату за жилищно-коммунальные и другие услуги, который был разделен на пять блоков в зависимости от вида услуги и ее исполнителя. Все суммы, которые насчитывались для уплаты за услуги, слагались и платились одной квитанцией.