Милиция и коммунисты готовятся к 7 ноября

Об этом УНИАН сообщили в Управлении информационного обеспечения КГГА со ссылкой на соответствующую заявку на проведение общественного мероприятия, переданную коммунистами в госадминистрацию.

Агитпосты планируется установить возле трех станций метрополитена - “Лукьяновская”, “Дорогожичи”, “Арсенальная”, а также на улице Привокзальной.

Читайте такжеВ Киеве станцию метро "Театральная" вместо Ленина теперь будет украшать граффити (видео)В КГГА отметили, что других массовых мероприятий завтра не предусмотрено, кроме общественного мероприятия коммунистов, которое не считается массовым в соответствии с заявкой.

В то же время завтра в Киеве в связи с годовщиной революции 1917 года будет усилена охрана правопорядка, в частности, в центральной части города.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве.