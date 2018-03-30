Столица формирует штат «Киевтеплонерго» для надежного обслуживания систем теплоснабжения

Отметим, в прошлом году Киевсовет принял решение о завершении соглашения с ПАО «Киевэнерго» относительно управления объектами теплоэнергетического комплекса.

Город предоставит рабочие места специалистам ПАО «Киевэнерго», которые обеспечивают предоставление тепла и горячей воды в Киеве, осуществляют противаварийное обслуживание. В коммунальном предприятии «Киевтеплоэнерго» будут сохранены необходимые социальные гарантии для людей.

Об этом во время встречи с рабочим коллективом ПАО «Киевэнерго» заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он напомнил, что в прошлом году Киевсовет принял решение о завершении соглашения с ПАО «Киевэнерго» относительно управления объектами теплоэнергетического комплекса. Параллельно в столице начало работу коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго», которое в текущем отопительном сезоне осуществляло услугу транспортировки тепла в Дарницком и Днепровском районах Киева.

Читайте такжеВ "Киевэнерго" фактически прекратили принимать обращения по отоплению и поставке горячей воды

«Наша главная задача сейчас – обеспечить бесперебойность услуг в столице, а также создание ресурса для подготовки к новому отопительному сезону. Мы должны выполнить локальные ремонты на тепловых сетях, что является наиболее аварийными, и которые могут вызвать масштабные аварии. Поэтому сейчас мы формируем штат «Киевтеплоэнерго». Работники «Киевэнерго» будут переходить поэтапно в новое предприятие и будут продолжать выполнять свои профессиональные обязанности», – сказал Пантелеев.

Он также пояснил, что город частично закупит новую технику для нужд «Киевтеплоэнерго», а также рассчитывает на согласие «Киевэнерго» относительно продажи техники и оборудования, необходимого для производственных нужд города.