Киевсовет обратился к парламенту с просьбой принять законопроект по работе «Киевтеплоэнерго»

При условии принятия законопроекта коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» сможет обеспечить стабильное тепло - и водоснабжение после завершения сделки с ПАО «Киевэнерго».

Комиссия Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса обратилась к Верховной Раде Украины с просьбой ускорить рассмотрение и принятие проекта Закона «О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины» (относительно изменения права собственности и особенности правопреемства в сфере энергоснабжения) № 8012 от 07.02.2018.

Соответствующее письмо направлено сегодня на имя председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия, как сообщается на сайте КГГА.

При условии принятия законопроекта коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» сможет обеспечить стабильное тепло - и водоснабжение после завершения сделки с ПАО «Киевэнерго». Документ предоставляет предприятию правовые основания осуществлять хозяйственную деятельность, используя лицензии ПАО «Киевэнерго». Ведь процедура получения в НКРЭКУ лицензий может занять несколько месяцев и требует от предприятия данных и показателей, которые можно получить только после фактического начала работы.

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Напомним, что согласно решению Киевского городского совета 27 апреля 2018 года прекращается действие соглашения между КГГА и АЭК (ныне – ПАО) «Киевэнерго» на управление объектами теплоэнергетического комплекса. Планируется, что функции «Киевэнерго» возьмет на себя коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго». Для начала полноценной работы КП необходимо получить соответствующие тарифы и лицензии. Однако, по нормам действующего законодательства, для получения лицензий и тарифов КП «Киевтеплоэнерго» должно представить расчеты, базирующиеся на основе фактических технических характеристик и показателей объектов теплоснабжения. При этом процедура передачи на баланс объектов теплоснабжения до сих пор продолжается. Поэтому получение лицензий – сложный процесс, который может занять длительный период времени.

Для того, чтобы избежать технических и технологических рисков, обеспечить бесперебойность предоставления услуг киевлянам, городская власть инициировала и настаивает на принятии законопроекта № 8012. «Киевтеплоэнерго» будет использовать тарифы «Киевэнерго» пока будет длиться процесс получения на баланс имущества и вхождения в полноценную работу по предоставлению услуг.

Комиссия настаивает на ускорении принятия этого законопроекта, поскольку от этого зависит вопрос стабильного жизнеобеспечения столицы.