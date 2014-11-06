Мэр Киева уволил директора Бессарабского рынка (документ)
Мэр Киева Виталий Кличко уволил директора КП "Бессарабский рынок" Анатолия Плахотнюка с этой должности.
Об этом говорится в распоряжении №368 от 4 ноября, обнародованном на сайте Киевской городской госадминистрации (КГГА).
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"Освободить Плахотнюка Анатолия Владимировича, директора коммунального предприятия "Бессарабский рынок" с занимаемой должности 5 ноября", - говорится в документе.
Временное исполнение обязанностей директора предприятия возложено на первого заместителя директора КП "Бессарабский рынок" Сергея Дорофеева.
В пояснительной записке к распоряжению говорится о том, что директор КП "Бессарабский рынок" уволен за многочисленные нарушения.
Анатолий Плахотнюк был директором рынка с 1996 года, в 2007 году был уволен мэром Киева Леонидом Черновецким за многочисленные финансовые нарушения. Через несколько месяцев Шевченковский райсуд Киева восстановил его в должности, сообщает "Украинская правда".
Напомним, что КГГА проводила проверки деятельности КП "Бессарабский рынок" и "Житний рынок".