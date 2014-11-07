В Киеве торжественно открыли 3D-рисунок на станции метро "Театральная" (фото, видео)

Театральная сцена вместо Ленина теперь официально есть на столичной станции метро. В подземке открыли панно, которое закрыло собой барельеф вождя пролетариата, говорится в сюжете ночного выпуска ТСН.

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Рисунок соответствует названию станции "Театральная" - на нем изображен театральный зал, а сам перрон является сценой, на которой каждый пассажир подземки сможет почувствовать себя актером.

Сразу после открытия рисунка на перроне состоялся и первый спектакль - краткая пантомима на тему любви. А прохожие, которые первыми увидели панно, уже успели сделать себе на его фоне фото на память.