Кличко: мы должны сделать так, чтобы каждый турист после посещения Киева рассказывал дома о нашем городе

Мэр столицы напомнил, что каждый турист в среднем тратит в Киеве 150 долларов в сутки. И эти средства – тоже инвестиции в экономику столицы.

Столичная власть готовится в этом году открыть несколько обновленных туристических объектов, которые помогут привлечь больше туристов в Киев.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев».

По его словам, только в мае город посетят десятки тысяч гостей, которые приедут посмотреть финал Лиги Чемпионов УЕФА.

«26 мая состоится финал Лиги Чемпионов. Мы ожидаем много туристов. Наша задача - чтобы каждый из них, вернувшись домой, рассказал, какой замечательный город Киев. Туристическая отрасль – одна из прибыльных статей каждого города. В прошлом году нашу столицу посетили полтора миллиона туристов. В этом году мы ожидаем на два с половиной миллиона гостей. Я убежден, что у Киева большой туристический потенциал, и мы его развиваем, - отметил Кличко. – В этом году будут обновлены, в частности, Владимирская горка, Аллея художников, Пейзажная аллея. Мы скоро будем открывать очень красивые лестницы от Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки. Обустроим территорию вокруг Андреевской церкви», - отметил Кличко.

Мэр столицы напомнил, что каждый турист в среднем тратит в Киеве 150 долларов в сутки. И эти средства – тоже инвестиции в экономику столицы.

Также, по словам Кличко, много гостей приедет в город осенью, когда Киев будет принимать 56-й Конгресс Всемирного боксерского Совета (WBC). Такое большое боксерское мероприятие в Украине состоится впервые.

«Мы ожидаем визит многих гостей, а также более чем 600 участников Конгресса из более 100 стран мира - звезд бокса, промоутеров, судей и спортивных функционеров. Это еще одна прекрасная возможность привлечь больше гостей в Киев, презентовать наш город. И моя миссия как мэра столицы, - делать все, чтобы к нам приезжало как можно больше людей», - отметил Виталий Кличко.