В Киеве введен план "Перехват" из-за перестрелки водителей возле ТРЦ

Правоохранители разыскивают злоумышленников, введен план «Перехват».

В Голосеевском районе столицы два водителя затеяли перестрелку возле ТРЦ «Магеллан».

Читайте такжеУбийство бизнесмена в Киеве: в мужчину выстрелили восемь раз, объявлен план-перехват (фото)

Об этом Отдел коммуникации полиции Киева информирует в Facebook.

«По словам свидетелей, на проспекте Глушкова из-за первоочередности проезда между двумя водителями возник конфликт: в результате оба применили оружие.

В 16.20 в столице введен в действие план «Перехват». Правоохранители разыскивают автомобили белый «Мерседес Бенц Спринтер» и темный «Сузуки Гранд Витара». По словам очевидцев, водители этих машин устроили перестрелку. На их поиски ориентированы все наряды», - сказано в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр. Также правоохранители общаются со свидетелями.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции.

Согласно данным dtp.kiev.ua, перестрелка произошла возле ТРЦ «Магеллан».

«На парковке Магеллана стреляли из автомата, скрылись на белом бусе Мерседес Спринтер ВН3876», - сказано в сообщении.